Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM

Невский районный суд вынес признал виновным бывшего министра экономического развития Архангельской области Сергея Аверина виновным в крупном мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Бывший Чиновник признан виновным в мошенническом хищении 73 млн рублей, выделенных для строительства канализационного коллектора и очистных сооружений в Каргополе. По версии обвинения, деньги тратились на личную избирательную кампанию Аверина на выборах в Архангельское областное Собрание депутатов и финансово-хозяйственную деятельность руководимой им компании «Бизнесстрой». Сторона обвинения настаивала на наказании в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом 1 млн рублей. Однако суд вынес неожиданно мягкий приговор — 3 года условно.

Напомним, судить в Архангельске Аверина не стали в виду того, что отец обвиняемого до недавнего времени много лет возглавлял Архангельский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Аверин возглавлял министерство экономического развития Архангельской области при губернаторе Илье Михальчуке. В 2012 году он покинул правительство, затем пытался стать депутатом областного Собрания, но выборы проиграл.