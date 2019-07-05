Москва, , 12:33 — REGNUM

Федеральная налоговая служба России добавила 16 компаний в перечень лиц, которые имеют отношение к организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В настоящее время перечень включает 33 организации. Все лица имеют иностранную юрисдикцию и зарегистрированы преимущественно на Кипре, Мальте, в Великобритании, Гибралтаре, Нидерландах.

Отмечается, что российские кредитные организации и платежные агенты обязаны отказать в переводе денег по поручению физического лица в пользу лиц, информация о которых включена в указанный перечень.

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