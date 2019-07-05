Чхонан, , 12:45 — REGNUM

Тайваньская компания по производству запчастей для мобильных телефонов So Thai построит производственную линию в южнокорейском городе Чхонан (провинция Чхунчхон-Намдо). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, мэр города Чхонан, во время своей командировки на Тайвань, подписал меморандум о взаимопонимании с генеральным директором тайваньской компании So Thai и представителями южнокорейской компании компании Sawnics.

Известно, что подписание документа состоялось в городе Таоюань, а стоимость проекта составляет $15 млн.

По данным источников, So Thai и Sawnics планируют построить завод в Чхонане площадью 8295 кв.м.

«Мы надеемся, что после запуска производственной линии в Чхонане объем продаж составит 157 млрд вон (~$134,08 млн), а экспорт достигнет 122,5 млрд вон (~$104,61)», — сообщили заинтересованные лица.