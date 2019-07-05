Симферополь, 5 июля 2019, 12:27 — REGNUM
Новая Сакская ТЭЦ начнёт работать на полную мощность после получения разрешений Ростехнадзора. Об этом 5 июля заявил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на выездном совещании в Крыму.
Как сообщало ИА REGNUM, первая очередь Сакской ТЭЦ начала поставлять электричество в энергосистему Крыма в октябре 2018 года. Вторая очередь была готова в декабре 2018 года, хотя планировалось завершить строительно-монтажные работы в ноябре. Стоимость проекта составляет 14 млрд рублей.
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