Симферополь, , 12:27 — REGNUM

Новая Сакская ТЭЦ начнёт работать на полную мощность после получения разрешений Ростехнадзора. Об этом 5 июля заявил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на выездном совещании в Крыму.

«Крымэнерго» завершило мероприятия по технологическому присоединению Сакской ТЭЦ к электрическим сетям, которые позволят обеспечить выдачу мощности в полном объёме. Оборудование опробовано под напряжением в режиме пусконаладочных работ. Ввод в эксплуатацию будет осуществлен после получения разрешения Ростехнадзора», — отметил Черезов.

Как сообщало ИА REGNUM, первая очередь Сакской ТЭЦ начала поставлять электричество в энергосистему Крыма в октябре 2018 года. Вторая очередь была готова в декабре 2018 года, хотя планировалось завершить строительно-монтажные работы в ноябре. Стоимость проекта составляет 14 млрд рублей.

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