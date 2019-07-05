Казань, , 12:26 — REGNUM

Муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» Казани объявило электронный аукцион на поставку односекционных трамвайных вагонов. Их планируется закупить пять штук, начальная цена лота — 135 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион пройдёт 24 июля 2019 года. Средства для покупки будут выделены самим предприятием. Поставить пять вагонов победитель должен будет до 25 декабря 2019 года.

В техническом задании уточняется, что вагоны должны иметь ГЛОНАСС/GPS — антенну, не менее одного места для размещения инвалидов-колясочников, которое должно быть оборудовано переговорным устройством с водителем. В каждом вагоне должны быть не менее 36 мест для сидения, максимальная вместимость — не менее 150 человек, а цветовая схема окраски кузова — рубиновая.

Напомним, в сентябре 2016 года директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов заявил, что в городе не останется ни одного старого трамвая или троллейбуса. В феврале 2018 года в комментариях казанским СМИ Галявов отмечал, что трамвайный парк обновлен на 11%.

На официальном сайте предприятия уточняется, что у него на балансе 131 трамвайный вагон. Подвижной состав эксплуатируется на шести трамвайных маршрутах, а в часы пик на них работают 88 вагонов.