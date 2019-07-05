Москва, , 12:24 — REGNUM

Центральный банк России выявил новый вид мошенничества через банкоматы, сообщается 5 июля на сайте регулятора.

Банкомат

Отмечается, что речь идет об отмене транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Данный вид мошенничества основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.

В банкомате выбирается тип операции — перевод между физическими лицами и указывается номер карты получателя. Банк, которому принадлежит банкомат, инициирует операцию и одновременно направляет два авторизационных сообщения банку-получателю и банку-отправителю.

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Инициатору практически одновременно приходит одобрение от обоих кредитных учреждений, после чего выполняется перевод: сумма на карте получателя увеличивается, а у отправителя удерживается. Вместе с тем сценарий перевода в банкомате еще не закончен. Когда банк запрашивает согласие на списание комиссионных у отправителя, последний не дает согласия, и банк-инициатор отправляет в банк-отправитель и банк-получатель сообщение о возврате средств, однако деньги уже выведены получателем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества через терминалы. Преступник, не вставляя банковскую карту в терминал, начинает осуществлять какую-либо операцию, например, пополнять счёт мобильного телефона, но не завершает её. В результате следующий клиент, который вставит карту в этот терминал и введёт пин-код, завершит предыдущую операцию и лишится своих средств, оплатив чужой счёт.

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