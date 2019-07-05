Сургут, Югра, , 12:38 — REGNUM

В Югре затягивается реконструкция сургутского вокзала. Федеральная антимонопольная служба признала недействительным аукцион, на котором в качестве генподрядчика победила корпорация «Р-Индустрия» из Санкт-Петербурга, сообщает Накануне.RU.

С жалобой в ФАС России обратилась не допущенная на аукцион «Восточно строительная компания».

Согласно решению ФАС России следующий аукцион РЖД проведёт в конце июля. Тогда как работы по реконструкции вокзала в Сургуте заказчик в лице «Российских железных дорог» планировал в начале июня 2019 года. В РЖД намеревались сдать объект в 2023 году.

Отметим, что предварительная сметная стоимость реконструкции вокзала в Сургуте составляет около 2,5 млрд рублей.

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