Москва, , 12:22 — REGNUM

После умеренной просадки 4 июля, рубль открылся гэпом вниз 5 июля, продолжая плавное отступление после недавнего ралли. Пара доллар/рубль, стартовав на отметке 63,50 руб., обновила максимумы 21 июня в районе 63,60 руб., где покупатели пока умерили пыл, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Настроения мировых инвесторов выглядят неплохо, но рубль постепенно развивает коррекцию, продолжая снимать перекупленность. Сегодня после праздника — Дня независимости — на площадки вернулись американские трейдеры, которые выкупают просадку доллара на рынке Форекс. Это отражается и на динамике пары доллар/рубль», — отметил эксперт.

Отчасти оживление спроса на американскую валюту связано с позитивными ожиданиями ключевого отчета по занятости в США. После откровенно слабых показателей в мае игроки рассчитывают на восстановление темпов роста занятости и, как следствие, ослабление вероятности снижения ставки ФРС. Впрочем, несмотря на важность отчета, он уже вряд ли повлияет на умонастроения в стане FOMC.

«В целом понижательные риски для российской валюты пока не приобретают угрожающих масштабов, но определенно нарастают. С технической точки зрения, если пара сможет подтвердить пробой уровня 63,50 руб., участники рынка переключат внимание на психологическую отметку в районе 64 руб.», — предполагает Николаев.

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