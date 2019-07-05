Киев, , 12:17 — REGNUM

Госкомпания «Укрзализныця», отвечающая за функционирование железной дороги на Украине, выступила с неожиданной идеей — перевозить грузы в пассажирских поездах.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Предложение озвучил один из директоров «Укрзализныци» Вячеслав Еремин в интервью медиацентру «Магистраль».

Еремин заявил, что в компании рассматривают вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов — «подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями».

По его словам, в «Укрзализныце» изучили запросы бизнеса по перевозкам внутри Украины и выяснили, что потребность в них «достаточно значительная».

«Но предпринимателям важно обеспечивать высокую скорость и надежность доставки. То есть отправитель хочет быть уверенным в том, что контейнер, загруженный вечером на платформу, утром в точно определенное время окажется в пункте назначения. В противном случае ему удобнее воспользоваться автомобильным транспортом», — сказал чиновник.

В завершение он отметил, что уже скоро «Укрзализныця» сможет предложить бизнесу «быстрые и надежные» перевозки, и то будет взаимовыгодная сделка.

О том, как отразится ноу-хау на надежности пассажирских перевозок и стоимости билетов, Еремин умолчал.

ИА REGNUMотмечает, что сегодня, 5 июля, также стало известно, что Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО «Укрзализныця» в размере 30%.

Согласно решению правительства, сумма выплаты компании в госбюджет составляет 103,1 млн грн. При этом остальные 70% от прибыли (240,569 млн грн) «Укрзализныци» направляются на покрытие убытков компании прошлых лет.

В середине июня Кабинет министров Украины утвердил стратегию АО «Укрзализныця» на 2019−2023 гг. Согласно документу, в структуре компании предусмотрены отдельные пассажирская компания и грузоперевозчик UZ Cargo. Кроме этого, ожидается появление частных перевозчиков грузов и пассажиров, которым «Укрзализныця» будет предоставлять услуги доступа к инфраструктуре.

Согласно официальным данным, транспортные предприятия Украины в январе-мае 2019 года увеличили перевозку грузов на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 275 млн тонн. Собственно железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 109,3 млн тонн грузов (на уровне аналогичного периода 2018 года).