Москва, , 12:11 — REGNUM

Проблем в российской экономике довольно много: к традиционным для нас структурным (внутренним), вроде отсутствия защиты частной собственности и независимых судов, начиная с 2014 года добавились новые — уже внешнего характера. Таким образом, полностью перекладывать ответственность на какую-то одну категорию несправедливо, а значит правительству РФ необходимо решать все проблемы комплексно, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Безусловно, отмена санкций и прочих ограничений будет способствовать экономическому росту, и возможно даже получится повторить положительную динамику начала нулевых, однако, бюджет будет по-прежнему зависеть от доходов крупных окологосударственных компаний, а значит все будет также сильно зависеть от геополитики», — отметил эксперт.

Тогда как реформы судов и надзорных органов должны способствовать переходу на качественно новый уровень развития и способствовать увеличению прослойки среднего класса за счет увеличения доли малого и среднего бизнеса. Реформы вполне возможны.

«Достаточно взглянуть на то, через какие изменения прошел тот же Сбербанк, который в последние годы смог кардинально измениться. Конечно, также есть пример «Почты России», которая не может похвастаться подобными результатами.

Однако, если уж такая сложная по устройству структура, как «Единая Россия», смогла внедрить KPI (показатель достижения успеха) по целому перечню показателей и намерена проводить серьезные внутренние реформы — надежды на качественные изменения в стране остаются», — высказал своё мнение Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявила, что развитию российской экономики препятствуют не внешние, а внутренние ограничения. «От соблазна списать проблемы на внешние факторы стоит отказаться», — считает она.

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