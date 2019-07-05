Кызыл, , 12:08 — REGNUM

Жители поселка городского типа Каа-Хем в Туве смогут получать надёжное электроснабжение и перестанут воровать энергию после введения в строй цифрового района электрических сетей (РЭС) и новой цифровой подстанции в административном центре Кызылского кожууна, сообщает 5 июля пресс-служба компании «Тываэнерго».

"С реализацией задуманных планов разросшийся поселок Каа-Хем начнет новую жизнь», — пояснил управляющий директор компании «Россети Сибирь» в Туве Николай Фёдоров.

Каа-Хемский цифровой РЭС — один из пятнадцати пилотных проектов цифровой трансформации сетей, реализуемых компанией «Россети» в сибирских регионах. Полное завершение проекта рассчитано до 2030 года, его реализация будет проходить в рамках реконструкции существующих распределительных электросетей. Предполагается, что принятые меры позволят повысить наблюдаемость сети с 0 до 70%, снизить показатели аварийности и уровень потерь электроэнергии в сетях с текущих 54% до 10%. Общая стоимость проекта составляет 732,9 миллиона рублей.

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