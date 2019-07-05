Нур-Султан, , 12:08 — REGNUM

По итогам 2018−2019 маркетингового года Казахстан экспортировал 10,8 млн тонн зерна. Об этом 5 июля заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров, сообщает издание «Власть».

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, казахстанские экспортеры продолжают наращивать экспорт зерна. «Если прошлые годы объем экспорта составлял в районе 8−9 млн тонн, то в этом году за маркетинговый год 10,8 млн экспортировано», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Казахстана Азат Султанов заявил, что прогнозируемый объем экспорта зерна и муки в маркетинговом году составляет 9 млн тонн.

Отметим, маркетинговый год в сфере экспорта зерна начинается с 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года от сбора урожая.

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