Пекин, , 12:02 — REGNUM

Государственная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) начала строительство на территории страны среднего участка газопровода «Сила Сибири», сообщает 5 июля пресс-служба корпорации.

Отмечается, что реализация проекта на среднем участке «восточного» маршрута осуществляется в полную силу, начались сварочные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Протяженность газопровода составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год. Запуск «восточного» маршрута запланирован на 1 декабря текущего года, а заполнение газом намечено на третий квартал.

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