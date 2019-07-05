Сеул, , 12:11 — REGNUM

Операционная прибыль южнокорейской компании LG Electronics сократилась на 15,4%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2019 года объем продаж компании составил 15,63 трлн вон (~$13,35 млрд), а операционная прибыль — 652,2 млрд вон (~$557,12 млн).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж компании увеличился на 4,1%, однако операционная прибыль, напротив, сократилась на 15,4%.

С другой стороны, по сравнению с первым кварталом 2019 года продажи компании увеличились на 4,8%, а операционная прибыль сократилась на 27,6%.

Известно, что предварительные данные основаны на Международных стандартах отчетности (K-IFRS). По предварительным данным, окончательные цифры будут объявлены в конце месяца.