Москва, , 12:00 — REGNUM

От предложения Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) о развитии корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) ничего хорошего простым гражданам РФ ждать не стоит, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

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«Всё, что так или иначе связано с пенсионным обеспечением, очень болезненно для российских граждан. В данном случае инициатива содержит наименование негосударственной, что автоматически делает ее «условно-добровольной».

Если отчисления будут формироваться на корпоративном уровне, ничего хорошего из этого не выйдет: бизнес в России и так еле дышит под бременем налогов, отчислений и сборов», — считает эксперт.

В НАПФ по-прежнему считают, что государство должно плавно удаляться от проблемы пенсий: 2% в системе софинансирования пенсий должен вносить работодатель, 2% — гражданин, и только 1% — государственная система. Это настолько далеко от реальности, что дальше себе представить невозможно.

«До сих пор нет четкого понимания, в каком именно виде может функционировать программа ИПК (индивидуального пенсионного капитала), разногласия существуют как на уровне Центробанка и Минфина РФ, так и на уровне экономистов», — отметила Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, НАПФ готова представить документ, который регламентирует возможности повышения пенсии до 56% от утраченного заработка. Речь идет о внедрении ряда корпоративных программ в рамках НКО (негосударственного пенсионного обеспечения).

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