Воронеж, 5 июля 2019, 11:57 — REGNUM
У коммерсантов, работающих на рынке пассажирских перевозок Воронежа, могут возникнуть сложности с перезаключением контрактов в 2020 году — если они не займутся заменой подвижного состава. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев 4 июля на встрече с участниками форума «Молгород», сообщило управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Участники форума на встрече подняли вопрос о плохой работе общественного транспорта после 22:00.
Глава региона также сообщил, что вскоре работу транспорта в вечернее время проверит контрольное управление правительства области. За нарушение графика, отметил губернатор, перевозчикам грозят «финансовые меры».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее перевозчики Воронежа обратились к властям с требованием увеличить тариф на проезд в общественном транспорте — сейчас он составляет 17 рублей (в последний раз стоимость проезда поднимали два года назад, в июле 2017 года). Изначально перевозчики заявляли о необходимости повышения тарифа до 25 рублей.
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В ходе пресс-конференции 2 июля представители областной и городской власти сообщили, что тариф может измениться в середине осени 2019 года, но на сколько именно, не уточнили. Известно, что рассматриваются варианты установления тарифов в 21 и 23 рубля за поездку.
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