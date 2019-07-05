Воронеж, , 11:57 — REGNUM

У коммерсантов, работающих на рынке пассажирских перевозок Воронежа, могут возникнуть сложности с перезаключением контрактов в 2020 году — если они не займутся заменой подвижного состава. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев 4 июля на встрече с участниками форума «Молгород», сообщило управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Участники форума на встрече подняли вопрос о плохой работе общественного транспорта после 22:00.

Общественный траснпорт в Воронеже (сс) Шалин

«Схема движения транспорта, условия комфортности работы городского транспорта должны изменяться. У нас заканчиваются контракты в 2020 году с действующими перевозчиками. И мы сейчас их подводим к тому, что если они не начнут в течение этого и первой половине следующего года заниматься заменой подвижного состава, то скорее всего они не смогут продолжить перевозки. У нас есть заявлянты, большие федеральные компании, которые в принципе готовы в Воронеж переходить», — заявил губернатор.

Глава региона также сообщил, что вскоре работу транспорта в вечернее время проверит контрольное управление правительства области. За нарушение графика, отметил губернатор, перевозчикам грозят «финансовые меры».

«Считаю, что 2020 год должен стать переломным в части обновления и повышения комфортности транспорта. Хотелось бы сделать это с нашими местными перевозчиками, но если поймем, что они не способны, то будем искать какого-то большого оператора», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перевозчики Воронежа обратились к властям с требованием увеличить тариф на проезд в общественном транспорте — сейчас он составляет 17 рублей (в последний раз стоимость проезда поднимали два года назад, в июле 2017 года). Изначально перевозчики заявляли о необходимости повышения тарифа до 25 рублей.

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В ходе пресс-конференции 2 июля представители областной и городской власти сообщили, что тариф может измениться в середине осени 2019 года, но на сколько именно, не уточнили. Известно, что рассматриваются варианты установления тарифов в 21 и 23 рубля за поездку.

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