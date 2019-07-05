Москва, , 11:53 — REGNUM

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Офицеры российской армии Mil.ru

Так, изменения коснутся военнослужащих, служащих по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исправительной системы, таможенных органов, федеральной противопожарной службы и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2019 год. По словам спикера Вячеслава Володина, изменения в госбюджет носят адресный характер и решают вопросы, которые беспокоят людей.

Так, например, напомнил он, порядка 4,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплат спасателям МЧС, а 2,5 млрд рублей будет направлено на завершение обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

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