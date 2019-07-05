Благовещенск, , 11:50 — REGNUM

Объём частных инвестиций и средств, направленных из федерального бюджета в строительство нового жилого микрорайона в Амурской области, составит 77 млрд рублей, сообщает 5 июля пресс-служба Минвостокразвития России.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее соглашение накануне подписали Корпорация развития Дальнего Востока и компания «Жилой микрорайон» — дочернее общество ПАО «Газпром». В соответствии с соглашением, для нужд создаваемого в регионе газохимического кластера будет построено 42 пятиэтажных дома и 36 таунхаусов общей площадью 168 тыс. квадратных метров — всего 1 688 квартир.

Частные инвестиции в проект составят 64,5 млрд рублей без НДС, бюджетные средства — 12,5 млрд рублей. Средства из госказны будут направлены на создание инфраструктуры для будущего микрорайона.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Аслан Канукоев «На трех ТОР Амурской области — «Свободный», «Белогорск» и «Приамурская» в настоящее время действуют 19 резидентов. Общий объем инвестиций в реализуемые здесь проекты составляет 1,1 трлн рублей. В результате будет создано более 5 тысяч рабочих мест».

Соглашение было подписано в рамках совещания по социально-экономическому развитию Амурской области, которое провел вице-премьер российского правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.