Киев, , 11:43 — REGNUM

Украинская компания «Укртрансгаз» (дочернее предприятие «Нафтогаза Украины») в настоящий момент хранит в своих подземных хранилищах 840 млн кубометров газа, который принадлежит иностранным компаниям и находятся на «таможенном складе».

Об этом 5 июля сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «Укртрансгаза» Сергей Макогон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Макогон уточнил, что всего среди заказчиков услуги — около 30 иностранных компаний.

По оценке чиновника, ведущие европейские трейдеры сейчас «активно сотрудничают с оператором ГТС и ПХГ Украины» — на прозрачных и конкурентных условиях, которые базируются на европейском законодательстве.

Для сравнения — в конце мая договоры хранения были подписаны с 23 нерезидентами, и на таможенном складе находилось около 360 млн кубометров газа, что в Киеве оценивали как «отличный результат за 1,5 месяца активной работы».

Всего «Укртрансгаз» состоянием на начало июля хранит в подземных хранилищах газа 13,6 млрд кубометров природного газа.

ИА REGNUMнапоминает, что в марте этого года в Киеве заявили, что Украина готова предоставить европейским заказчикам около 12 млрд кубометров объема хранения в своих подземных хранилищах газа.