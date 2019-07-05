Маланг, , 12:15 — REGNUM

Представительство Банка Индонезии в Маланге, провинции Восточная Ява, способствует экспорту продукции микро-, малых и средних местных предприятий, сообщает Antaranews.

При поддержке Банка Индонезии представители местных предприятий могут пройти различные тренинги и обучающие программы, такие как основы маркетинга, развитие бизнеса, больше узнать об экспорте и цифровой торговле.

Глава представительства Банка Индонезии в Маланге Азка Субхан заявил, что развитие экспортно-ориентированных местных предприятий является одной из стратегических программ, которые, как ожидается, смогут способствовать устойчивому экономическому росту и сократить дефицит счета текущих операций.

«Мы сотрудничаем с региональным правительством в этой области, в частности, помогаем экспортировать кофе, произведенный местными фермерами», — отметил Азка Субхан в Маланге.

По его словам, одной из местных групп фермеров по производству кофе удалось выйти на рынок Франции. При поддержке Банка Индонезии в Маланге было подписано соглашение с индонезийским торговым агентством на экспорт 22 тонн арабики и робусты во Францию в 2019 году, отметил он.

Напомним, на основании данных Центрального статистического агентства Индонезии, в период с января по май 2019 года экспортные показатели Индонезии достигли 64 млрд долларов США, или снизились на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.