Киев, 5 июля 2019, 11:41 — REGNUM
В июле на Украине тарифы на электроэнергию для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса выросли на 30%. Об этом 5 июля завил во время «Часа вопросов правительству» депутат Верховной рады от группы «Партия Возрождение» Андрей Шепко, комментируя ввод рынка электроэнергии.
Он напомнил, что рост тарифов отразится на себестоимости всех украинских товаров.
Он призвал правительство провести срочное заседание и разработать механизм, который позволит снизить стоимость электроэнергии.
Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом Украины «О рынке электроэнергии», с 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработал оптовый рынок электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета Евросоюза. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.