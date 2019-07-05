Эль-Кувейт, , 11:32 — REGNUM

Южнокорейская компания Iljin Electric построит электросеть в Кувейте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители компании совместно с представителями Государственного органа по жилищному обеспечению Кувейта подписали контракт на строительство сети электропередач в новом городе Аль-Мутлаа (Al-Mutlaa), расположенном в 40 км к северо-западу от Эль-Кувейта. По предварительным данным, сумма контракта оценивается в 88,4 млрд вон (~$75,52 млн).

В соответствии с соглашением, южнокорейская компания займется изготовлением и поставкой кабелей сверхвысокого напряжения (400 кВ).

«Мы выбрали Iljin Electric, так как это единственная компания в Южной Корее, производящая не только кабели сверхвысокого напряжения, но и трансформаторы», — сообщили представители Государственного органа по жилищному обеспечению Кувейта.

Известно, что на данный момент в Кувейте ведется строительство девяти новых городов.