Пермь, , 11:26 — REGNUM

Студенты из России и Ирака, обучающиеся в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) на операторов по добыче нефти и газа, начали летнюю практику на объектах компании «Лукойл-Пермь», сообщает 5 июля пресс-служба вуза.

Учебная практика проходит на базе Краевого политехнического колледжа в Чернушке, где имеется тренировочный полигон, оборудованный пермскими нефтяниками. По окончании практики ребятам предстоит сдать квалификационный экзамен на получении рабочей специальности «Оператор по добыче нефти и газа».

Накануне на Павловском нефтепромысле побывали второкурсники направления «Нефтегазовое дело». Они познакомились с конструкцией и работой станка-качалки, автоматической газозамерной установки, дожимной насосной станции и установки предварительной подготовки нефти.

Всего летнюю практику на объектах «Лукойла» пройдут более 200 студентов ПНИПУ. Отмечается, что модель с элементами дуального образования реализуется между лукойловцами и техническим вузом уже в третий раз. Студенты, преподаватели и сами нефтяники уже успели на деле оценить эффективность такого сотрудничества.

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