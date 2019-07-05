Москва, , 11:13 — REGNUM

На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвящённый Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщается на портале мэра столицы.

Поезд о МЦД запущен для того, чтобы москвичи и гости столицы ознакомились с новым видом общественного транспорта в мегаполисе.

Поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов (пять маршрутов МЦД). Каждый вагон оформлен в цвете одного из пяти диаметров (желтый, красный, синий, зелёный и фиолетовый).

В тематических поездах пассажиры метро смогут узнать все о протяженности и количестве станций МЦД, о сервисе на станциях, сроках ввода новых станций, способах оплаты проезда и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Помимо этого, разрабатывают еще три маршрута.

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