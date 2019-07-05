Красноярск, , 11:03 — REGNUM

На красноярском рынке по итогам первых пяти месяцев 2019 года было реализовано на 20,9% больше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации аналитического агентства, по итогам первых пяти месяцев 2019 года объём рынка новых легковых автомобилей в Красноярске достиг 4 108 автомобилей.

Самыми популярными автомобилями за отчетный период в Красноярске стали машины отечественного АвтоВАЗа. Доля этой марки составила 17,8%.

На втором и третьем местах две южнокорейские марки — Hyundai и KIA соответственно. Причём доля Hyundai составляет 15%, а KIA — 12,2%.

На четвертой строчке — японский бренд Toyota. Его доля на авторынке в Красноярске равна 10,7%.

Стоит отметить, что суммарная доля четырёх перечисленных брендов составляет 55% красноярского авторынка.

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