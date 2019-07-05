Нур-Султан, , 11:02 — REGNUM

На борьбу с особо опасными вредными организмами из бюджета Казахстана выделено 4,9 млрд тенге ($12,8 млн). Об этом 5 июля заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, площадь, подлежащая обработке, составляет 3,9 млн га. На борьбу с саранчой направят 2,1 млрд тенге ($5,5 млн), отметил министр. Он добавил, что благодаря проведению фитосанитарных мероприятий происходит снижение площадей распространения вредных организмов. С 2015 по 2019 год эта площадь сократилась вдвое, до 3,9 млн га.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Казахстане приступили к работе эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по контролю за саранчовыми. Они оказывает методическую поддержку в проведении защитных мероприятий против вредителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты ФАО помогут Казахстану в борьбе с саранчой