Казань, , 10:57 — REGNUM

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.

АЗС Иван Шилов © ИА REGNUM

По условиям соглашения, в течение пяти лет после заключения сделки сеть будет функционировать под брендом Neste.

По словам главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, который является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО «Татнефть», станет значительным вкладом в достижение стратегических целей, включая реализацию около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.

«Татнефть» считает одним из приоритетов развития компании минимизацию воздействия на окружающую среду.

«Neste является одним из лидеров в этой области в России, что позволит нам расширять и продвигать лучшие практики в этих вопросах во всей нашей деятельности», — добавил Маганов.

Стороны договорились, что цена сделки будет оставаться конфиденциальной. Существенного влияния на финансовое положение обеих компаний сделка не окажет. В случае одобрения соглашения антимонопольными органами ожидается закрытие сделки до конца 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России, которая в основном работает в Татарии. В структуру компании входит комплекс нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО», нефтехимические предприятия, машиностроительные компании, а также предприятия, работающие в сфере услуг по проектированию, материально-техническому обеспечению и строительству для реализации нефтегазовых и нефтехимических проектов. С 2016 года в состав Группы входит банк «Зенит».

Neste — крупнейший в мире производитель возобновляемого дизельного топлива, очищенного от отходов и остатков. Согласно ежегодному рейтингу Global 100 в 2019 году Neste заняла 3-е место среди самых устойчивых компаний мира. Российская розничная сеть компании включает 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминал в Санкт-Петербурге.