Чебоксары, , 10:48 — REGNUM

В Чувашии продолжается дело о банкротстве единственного государственного перевозчика — ГУП «Чувашавтотранс». В реестр кредиторов может быть включено требование частной компании «Партнер» на сумму более 10 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Кроме того, оценено имущество филиала предприятия в Новочебоксарске — стоимость составила почти 158 млн рублей.

По делу о банкротстве государственного перевозчика сообщается о предъявлении требования ООО «Партнер» о включении в реестр требований кредиторов 10 053 144,14 рублей, в том числе 8 467 894,91 рублей долга и 1 585 249,23 рублей договорных пеней за период с 1 мая 2015 года по 28 марта 2017 года.

Напомним, в конце мая в реестре требований кредиторов предприятия числились требования на общую сумму 55 245 862,06 рублей.

Также названа рыночная стоимость Новочебоксарского автотранспортного предприятия (АТП): оно оценено в 161 848 796,44, в том числе недвижимое имущество — на сумму 157 904 100 рублей, движимое имущество — в размере 3 944 696,44 рублей. АТП расположено в Новочебоксарске по улице Коммунальная, владение № 22. В структуру недвижимости входят, в частности, административно-бытовой корпус, нежилое здание, маслозаправочный пункт, шесть стоянок, контрольно-пропускной пункт, сооружение дорожного транспорта, недостроенное одноэтажное железобетонное здание и право аренды на земельный участок.

Отметим, что ранее признаны несостоявшимися торги по продаже Цивильской и Марпосадской автоколон из-за отсутствия заявок. Как сообщало ИА REGNUM, в мае они были повторно выставлены на торги, подешевев на 11,11%. Филиал в Марпосадском районе уценили почти на 402 тыс. рублей (начальная цена 3 615 142,5 рублей), в Цивильском районе — на 1,08 млн рублей (начальная цена 9 752 235,3 рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. «Чувашавтотранс» обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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