Москва, , 10:46 — REGNUM

Специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет в России, сообщает 5 июля RT.

Так, на самую высокую зарплату рассчитывают занятые в области информационных технологий специалисты. Треть из них считают, что их уровень квалификации должен оплачиваться в районе 50−60 тыс. рублей в месяц. 25% IT-специалистов хотели бы получать от 30 до 40 тыс. рублей, 20% — от 40 до 50 тыс.

Также заработную плату в размере 50−60 тыс. рублей считают для себя приемлемой 25% молодежи, которая работает в правоохранительных структурах. Еще столько же согласны на доход в размере от 30 до 40 тыс. рублей.

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При этом самые скромные ожидания у молодых людей, работающих в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения. 40% из них рассчитывают на зарплату от 20 до 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты назвали регион с самым высоким темпом роста зарплат в России. Так, в Барнауле по итогам второго квартала средняя зарплата увеличилась на 11,6%. На втором месте по этому показателю — Москва. Здесь заработная плата выросла на 10,9%. В тройку лидеров попала и Тюмень, где рост оплаты труда составил 10,2%.

Далее идут Новосибирск (+9,4%), Екатеринбург (+9,2%) и Тольятти (+9%). Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве. Средняя зарплата в столице России составила 57,9 тыс. рублей.

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