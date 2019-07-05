Нур-Султан, , 10:48 — REGNUM

Совокупный объем кредитного портфеля банков Казахстана по состоянию на 1 мая 2019 года составил 13,27 трлн тенге ($34,6 млрд), что на 1% меньше, чем годом ранее. Об этом 5 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За год объем кредитов с просрочкой платежей более 90 дней («токсичный кредит») вырос на 5,7%, до 1,28 трлн тенге ($3,3 млрд). Отметим, Национальный банк республики допускает до 10% подобных кредитов от общего объема, тогда как в настоящее время их доля составила 9,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта 2019 года общий объем ссудного портфеля банков Казахстана составил 13,1 трлн тенге ($34,1 млрд), что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней составила 8,3%.

Читайте также: Ссудный портфель банков Казахстана сократился на 1,2%