Москва, , 10:39 — REGNUM

Международные резервы Российской Федерации за неделю увеличились на 1,4% или 6,9 млрд рублей. Такие цифры содержатся в материалах Банка России. Речь идёт о периоде с 21 по 28 июня.

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«Международные резервы по состоянию на 28 июня составили 517,1 миллиарда долларов», — уточнили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что увеличение произошло «преимущественно в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа РФ, положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

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Последний раз международные резервы (недельный показатель) превышали отметку в $517 млрд в июне 2013 года, то есть шесть лет назад, отмечает RNS. Согласно данным Банка России, по состоянию на 14 июня 2013 года этот показатель составлял $519,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, НПО состоянию на 7 июня объёмы международных резервов России были значительно ниже. Тогда они составляли $502,7 млрд. За неделю они выросли на 1,5%, или на $7,5 млрд.

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