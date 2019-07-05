Оренбург, , 11:09 — REGNUM

В Оренбургской области к лету 2020 года сосредоточат производство сельскохозяйственной техники компании «Джон Дир», закрыв площадки в других регионах России. Таким образом в Оренбуржье появится базовая производственная площадка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Нам удалось совместно с компанией «Джон Дир Русь» принять решение, по которому все производственные площадки, которые есть у компании в России, будут сосредоточены именно в Оренбургской области. Производства в Подмосковье и других регионах будут закрыты. А вся техника, выпускаемая на них, будет как локализовываться, так и собираться у нас. Базовая производственная площадка компании будет здесь, в Оренбуржье. Самое главное, что у нас появится дополнительная номенклатура техники, которую мы могли купить и раньше, но не у себя в регионе. Это в 2,5−3 раза увеличит объемы выпускаемой техники, потому что сегодня здесь собирают сеялки и почвообрабатывающую технику, а завтра это будут и комбайны, и трактора. И если в год здесь выпускалось 350 единиц техники, то в ближайшем будущем будет выпускаться 1000 единиц. Если сегодня здесь трудятся 90 человек, то в последующем число работников вырастет до 300 человек. Это хороший темп развития, и я благодарен компании за сотрудничество и выбор Оренбургской области как базового региона», — сказал врио губернатора Денис Паслер.

По словам директора Оренбургского филиала ООО «Джон Дир Русь» Дмитрия Новгородова, сегодня реализуется проект по созданию единого для компании «Джон Дир» производства в России на площадке в Оренбурге. Стоимость инвестпроекта составляет 1,2 млрд рублей.

«На первых этапах будут собираться трактора и комбайны, а в дальнейшем будет идти речь о том, чтобы локализовывать здесь такой продукт как трактора. С такой же степенью локализации, как уже выпускаемая посевная и почвообрабатывающая техника. В Оренбургской области для развития производства компании есть все необходимые условия и в первую очередь — понимание и содействие правительства области», — сказал он.

Стоит отметить, первое производство в России по сборке сельскохозяйственных посевных агрегатов, было запущено на арендованных площадях в 2005 году в Оренбурге в связи со стратегически удобным расположением — в непосредственной близости и к российскому рынку, и рынку соседнего Казахстана.

С целью дальнейшего развития бизнеса компанией ООО «Джон Дир Русь» в 2011 году было принято решение о приобретении в Оренбуржье собственных производственных площадей для расширения сборочного производства сельхозтехники и создания отдельного производства крупногабаритных металлосварных рамных конструкций и сборочных узлов, а так же покрасочного производства для собственных потребностей.

В 2011 году подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Оренбургской области, муниципальным образованием Оренбург и ООО «Джон Дир Русь». В рамках реализации проекта предусматривалось значительное расширение производственных мощностей предприятия, а также расширение ассортимента выпускаемой сельскохозяйственной техники. Общая стоимость проекта составила более 2 млрд руб. В настоящее время в Оренбурге производится 10 моделей посевной и почвообрабатывающей техники. С 2005 по 2019 год произведено 4337 машин. Рынок сбыта производимой техники — Россия и Казахстан.