Оренбург, 5 июля 2019, 11:09 — REGNUM
В Оренбургской области к лету 2020 года сосредоточат производство сельскохозяйственной техники компании «Джон Дир», закрыв площадки в других регионах России. Таким образом в Оренбуржье появится базовая производственная площадка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
По словам директора Оренбургского филиала ООО «Джон Дир Русь» Дмитрия Новгородова, сегодня реализуется проект по созданию единого для компании «Джон Дир» производства в России на площадке в Оренбурге. Стоимость инвестпроекта составляет 1,2 млрд рублей.
Стоит отметить, первое производство в России по сборке сельскохозяйственных посевных агрегатов, было запущено на арендованных площадях в 2005 году в Оренбурге в связи со стратегически удобным расположением — в непосредственной близости и к российскому рынку, и рынку соседнего Казахстана.
С целью дальнейшего развития бизнеса компанией ООО «Джон Дир Русь» в 2011 году было принято решение о приобретении в Оренбуржье собственных производственных площадей для расширения сборочного производства сельхозтехники и создания отдельного производства крупногабаритных металлосварных рамных конструкций и сборочных узлов, а так же покрасочного производства для собственных потребностей.
В 2011 году подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Оренбургской области, муниципальным образованием Оренбург и ООО «Джон Дир Русь». В рамках реализации проекта предусматривалось значительное расширение производственных мощностей предприятия, а также расширение ассортимента выпускаемой сельскохозяйственной техники. Общая стоимость проекта составила более 2 млрд руб. В настоящее время в Оренбурге производится 10 моделей посевной и почвообрабатывающей техники. С 2005 по 2019 год произведено 4337 машин. Рынок сбыта производимой техники — Россия и Казахстан.