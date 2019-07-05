Москва, , 10:25 — REGNUM

По итогам июня 2019 года на российском рынке было реализовано 6 146 автомобилей американского автопроизводителя Ford, что на 43% выше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ford Kuga Ford.ru

По итогам первого полугодия 2019 года в России было реализовано 21 027 машин Ford, что на 18% ниже, чем за первое полугодие 2018 года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), самой популярной моделью американской компании на российском рынке стал кроссовер Ford Kuga. В июне было продано 1801 авто этой модели. Kuga вошел в топ-25 самых популярных моделей авто в России.

Стоит отметить, что Ford в России распродает остатки своих авто в связи с решением покинуть российский рынок легковых автомобилей.

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