Москва, , 10:10 — REGNUM

Регионы России могут рассчитывать на получение 2 млрд рублей от государства. Эти средства будут направлены в субъекты страны на поддержку бизнеса. Об этом, выступая с вступительным словом перед заседанием правительства РФ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Он отметил, что с поддержкой регионов, в том числе, выделение средств в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство», связан целый ряд вопросов повестки заседания.

«В этом году регионы получат на федеральные проекты дополнительные деньги, в общей сложности 2 млрд рублей», — заявил председатель российского правительства.

Как пояснил Медведев, эти деньги пойдут «на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто задействован в этом секторе экономики, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений».

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