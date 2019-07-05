Майкоп, , 10:07 — REGNUM

Кураторство со стороны федеральной власти откроет для Республики Адыгея возможности более динамичного развития. Об этом заявил главы Адыгеи Мурат Кумпилов 4 июля на встрече с куратором республики от правительства РФ министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА, встреча состоялась в Москве, в рамках рабочей поездки Кумпилова. Основной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития региона.

Встреча главы Адыгеи и министра сельского хозяйства РФ Пресс-служба главы Республики Адыгея

Как отметил Мурат Кумпилов, на протяжении ряда лет макроэкономические показатели Адыгеи демонстрируют стабильную положительную динамику. Так, темпы роста валового регионального продукта опережают среднероссийские значения и средние по ЮФО, за 2018 год рост оценочно составит 3,4% или свыше 110 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал в Адыгеи за 2018 год вырос на 42,5% к уровню 2017 года (31,6 млрд рублей).

При этом, отметил Кумпилов, эти результаты пока недостаточны. Достижению лучших показателей в регионе будет способствовать реализация Стратегии развития региона, национальных проектов, которые предусматривают конкретные меры для повышения качества жизни населения. Большое значение для региона будет иметь поддержка федерального центра. По мнению Мурата Кумпилова, кураторство откроет новые возможности для более динамичного развития республики.

«Мы наметили ключевые точки роста для региональной экономики. В первую очередь это промышленность, сельское хозяйство и туризм. Для их развития у нас есть все предпосылки, включающие природно-ресурсный и рекреационный потенциал, удобное географическое положение. Также социально-политическая стабильность в регионе — один из главных факторов устойчивого развития республики. Мы уже принимаем меры по выполнению поставленных задач. Ваша поддержка как куратора региона позволит создать условия для их достижения», — сказал глава Адыгеи.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что инициативы региона будут изучены. При этом для выработки экспертных решений необходим анализ ситуации на месте. В течение месяца регионом должна быть представлена дорожная карта, которая будет содержать перечень инициатив и мероприятий по стимулированию социально-экономического развития республики.