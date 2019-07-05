Рим, , 10:06 — REGNUM

Италия — это важный торговый партнёр России. А в 2018 году товарооборот вырос до $27 млрд, почти на 13%, заявил 4 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Джузеппе Конте президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил о том, что в России представлено примерно 500 коммерческих фирм и банков из Италии. Кроме того, активно действует Российско-итальянский совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Также Владимир Путин высоко оценил участие «капитанов итальянского бизнеса» в ПМЭФ-2019.

«Рассчитываем, что на следующий год Италия станет страной-партнёром крупной международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2020, которая пройдёт в России, в городе Екатеринбурге», — сказал президент Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Изначально это была уральская промышленная выставка, но последние шесть лет она является международной. Её организует Минпромторг России.

Очередной ИННОПРОМ пройдёт с 8 по 11 июля и будет уже десятым по счёту. В 2019 году страной-партнёром этой выставки является Турция. В павильонах будут представлены национальные экспозиции Австрии, Италии, Венгрии, Белоруссии, Германии, Китая, Казахстана, Тайваня, Республики Корея, Словакии, Чехии, Франции, Южно-Африканской Республики и Японии.