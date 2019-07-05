Браззавиль, , 10:03 — REGNUM

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 июля рассмотрит давно отложенный план оказания помощи Республике Конго, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные календаря, опубликованного на официальном веб-сайте МВФ в четверг, 4 июля.

Переговоры с Республикой Конго по программе МВФ продолжаются с 2017 года. Исполнительный совет фонда потребовал от страны, являющейся крупным центральноафриканским производителем нефти, обеспечить устойчивость долга, большая часть которого приходится на Китай и нефтетрейдеров.

В результате своей последней миссии в Республику Конго в мае 2019 года представители МВФ заявили, что будут рекомендовать Совету одобрить трехлетний кредитный план после того, как правительство страны достигнет соглашения о реструктуризации части своей задолженности Китаю.

Советники правительства Республики Конго, однако, предупредили премьер-министра страны о том, что существует «большой риск» того, что Совет МВФ откажется предоставлять помощь.