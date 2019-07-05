Хабаровск, , 09:53 — REGNUM

Разрушающийся аварийный мост через речку Быстрая в Хабаровском крае, на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре может стать причиной изоляции порядка 50 населённых пунктов. Мост находится в опасном состоянии. Между тем, он является «дорогой жизни» для посёлков Ульчского, Николаевского и Комсомольского районов, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Посёлок в Хабаровском крае отрезан от мира размытой дорогой

На мосту появились такие дыры, в которые может провалиться взрослый человек. Фотографии в редакцию регионального ИА Амурмедиа присылают водители, которые на свой страх и риск везут в посёлки продукты и прочие товары.

Настил на мосту развалился, на поперечных балках трещины. По словам водителей, пройдёт ещё одна — другая фура и от моста ничего не останется.

За мост отвечает краевое предприятие КГКУ «Хабаровскуправтодор». Выяснить, когда это предприятие намерено ремонтировать важнейший для тысяч людей мост и намерено ли вообще, пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Высокогорный, самый отдаленный в Ванинском районе Хабаровского края, оказался отрезан от мира размытой дорогой. Местные власти вынуждены были просить материалы для ремонта «у добрых людей», чтобы обеспечить посёлку связь с Большой землёй.

Жители Ванинского и Советско-Гаванского районов решили сами бороться с бездорожьем. Они засыпали отделения полиции заявлениями с фото огромных дыр на автотрассах.

Известный спортсмен и депутат ГД РФ Николай Валуев едва не убился на федеральной трассе Ванино — Лидога, по которой он ехал в путешествие на Шантары. Ранее жители выложили в сеть видео, на котором было видно, как дорожники засыпают дыры на этой трассе грязью. Валуев назвал трассу «дорогой смерти».