Чебоксары, , 09:40 — REGNUM

По делу о банкротстве застройщика микрорайона в Чебоксарах — ООО «СУОР» — продолжают поступать требования потенциальных кредиторов. Сбербанк заявил о требовании в размере более 2,2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Застройщик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках процедуры банкротства компании «СУОР» получено требование ПАО «Сбербанк России» о «включении в реестр требований кредиторов суммы задолженности в размере 2 202 600 344,66 рублей как обеспеченные залогом имущества должника». В документе отмечается, что задолженность возникла на основании 11 договоров: из них семь договоров поручительства, подписанных в 2017 году, и четыре договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, подписанных в 2011—2015 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Арбитражный суд Чувашии поступило исковое заявление от московской компании «Инноклима» к обществу «СУОР» о включении в реестр требований кредиторов требования в размере 2 632 233,96 евро. Дело пока оставлено без движения.

Напомним, «СУОР» признан банкротом в мае 2019 года, открыто конкурсное производство на один год, до 17 мая 2020 года, без установления даты и времени рассмотрения итогов конкурсного производства. На момент открытия конкурсного производства в реестр включены требования кредиторов на общую сумму около 110 млн рублей.

Компания является застройщиком микрорайона «Садовый» в Чебоксарах площадью 278 га. Заявлялось, что на данной территории предполагается построить более 2 млн кв. метров жилья с населением около 100 тыс. человек. Несколько лет микрорайон активно застраивался, последнее время строительство «заморожено».

Читайте ранее в этом сюжете: С компании «СУОР» в Чувашии взыскивают 2,6 млн евро