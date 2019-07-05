Киев, , 09:47 — REGNUM

С января по июнь 2019 года продажи электрокаров на Украине выросли на 58% по сравнению с первым полугодием 2018 года, сообщила 4 июля ассоциация «Укравтопром» на своём официальном сайте.

С начала года на Украину ввезли 2964 легковых электромобиля и 221 коммерческих. Около 91% всех ввезённых электромашин являются подержанными.

Самым популярным электромобилем на Украине является Nissan Leaf (1550 автомобилей), на втором месте — Tesla Model S (253 автомобиля), и на третьем — BMW i3 (189 автомобилей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские любители автомобилей от компании Tesla опубликовали обращение к главе компании Илону Маску. Они попросили открыть на Украине сеть официальных зарядных станций. Маск ответил, что зарядные станции могут появятся в Восточной Европе ранее 2020 года.

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