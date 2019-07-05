Ташкент, , 09:30 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости переработки семян винограда, дыни, арбуза, тыквы и граната в масло, что имеет широкую практику за рубежом.

«Семена этих культур у нас в стране обычно не используются. За рубежом их перерабатывают и производят редкостную продукцию. В частности, один килограмм масла из семян арбуза стоит 28 долларов, из косточек граната — 350 долларов», отметил президент.

По его словам, если и в Узбекистане наладить сбор и переработку семян, можно будет производить в год экспортоориентированную продукцию на сумму 250 миллионов долларов.

«Качество продовольственных товаров и их конкурентоспособность на внешнем рынке зависят также от квалифицированной лабораторной проверки. У нас в стране внедрено лишь 100 из 775 международных стандартов по испытанию продуктов питания, соответствующих требованиям Всемирной торговой организации, а также из более чем 100 действующих лабораторий международную аккредитацию имеют всего 10», подчеркнул президент.

Все это, подчеркнул он, препятствует эффективному экспорту продукции предприятий, а также проверке качества импортируемых товаров.

В связи с этим, агентству «Узстандарт», Министерству здравоохранения и соответствующим инспекциям поручено довести число внедренных стандартов по качеству продуктов питания до 500 и организовать лаборатории, способные осуществлять весь спектр проверок.

Такие центры будут созданы в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской областях с использованием льготного кредита Азиатского банка развития, отмечалось на совещании.