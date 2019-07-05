Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM

В городе Северобайкальске на севере Бурятии 4 июля прошли праздничные торжества, посвященные 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства республики, в город прибыл юбилейный состав, выехавший 2 июля из Иркутска.

По центральному проспекту города прошло торжественное шествие с участием ветеранов строительства БАМа, работников ВСЖД и горожан. Передовую колонну украшали флаги союзных социалистических республик, принимавших участие в возведении магистрали вокруг Байкала.

«Своим трудом вы построили железную дорогу. Это наши герои, заслуженные люди. Романтика была сначала, а после — ежедневный труд в суровых условиях и непогоду. Мы также благодарны и тем, кто сегодня работает на БАМе и развивает его, кто обеспечивает перевозки грузов и создает возможности для того, чтобы наша страна развивалась, у нее был выход к морю, возможности для развития промышленности и ресурсов», — обратился к строителям глава Бурятии Алексей Цыденов.

Заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков сообщил, что строительство магистрали продолжается.

«Наступили 90-е годы и некоторые говорили, что дорога построена вникуда. И они как всегда ошиблись. Сегодня БАМ получил вторую жизнь. Мы в прошлом году открыли байкальский тоннель, открываем второй мост через реку Лена. Та магистраль, которую вы построили, сегодня требует модернизации и расширения. Сегодня она уже не справляется с теми объемами, которые нужны нашей промышленности», — отметил он.

По словам Цыденова, в 2018 году начался следующий этап развития БАМа и Трансиба, что позволит в 1,5 раза увеличить объемы железнодорожных перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году РЖД инвестировало на развитие двух магистралей 47 млрд рублей.

Объём инвестиций, направленных «Российскими железными дорогами» в 2018 году на развитие БАМа и Транссиба, составил 47 млрд рублей. Об этом 24 января сообщает пресс-служба предприятия. В этом году компания планирует инвестировать на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры 184,3 млрд рублей, часть из которых также пойдут в Сибирь и Дальний Восток. Предполагается, что пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет до 180 млн тонн.

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