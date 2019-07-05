Воронеж, , 09:24 — REGNUM

Два первых резидента Воронежской особой экономической зоны «Центр» будут зарегистрированы уже в ближайшее время. Заявленный объем инвестиций составит 6,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам заседания экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам, которое 4 июля провел губернатор Александр Гусев.

На заседании были рассмотрены две заявки на получение статуса резидента ОЭЗ ППТ «Центр» — от ООО «Балли» и ООО «ИК Масловский». Компания «Балли» представила инвестпроект «Строительство предприятия по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования», инвестиции заявлены в объеме 1,5 млрд рублей. Производственные цеха и складские помещения компания предполагает разместить на площади в шесть гектаров. Запуск проекта даст региону 500 новых рабочих мест. Первая очередь проекта планируется к запуску в 2021 году, а все три очереди — до 2023 года. Второй инвестпроект, который представило ООО «ИК Масловский», предполагает строительство завода по производству стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, востребованных в радиоэлектронике и других сегментах промышленности. Объем инвестиций в первую очередь предприятия заявлен в 1 млрд рублей, общий объем инвестиций, при вводе второй и третьей очереди, может быть увеличен до пяти миллиардов рублей. Компания заявила о необходимости предоставления участка в пять гектаров, первый этап инвестпроекта планируется завершить уже в 2019 году, все три очереди планируется ввести до 2023 года. Реализация проекта даст около 120 новых рабочих мест.

По итогам рассмотрения презентаций и бизнес-планов кандидатов в резиденты экспертный совет дал положительную оценку обоим проектам и рекомендовал проекты к заключению соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны. После этого компаниям будет выдано свидетельство о регистрации в качестве резидентов ОЭЗ ППТ «Центр».