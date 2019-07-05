Новосибирск, 5 июля 2019, 09:12 — REGNUM
Руководители ТСЖ Новосибирска пожаловались председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву на регионального оператора пообращению с ТКО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На личном приёме представители некоммерческого партнёрства «Новосибирская лига объединений домовладельцев», в которую входят 135 товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и жилищных кооперативов рассказали, что за вывоз мусора теперь приходится платить в три-четыре раза больше с каждого дома.
Возмутило руководителей управляющих организаций то, что регоператор вывозит значительно меньше мусора, чем то количество, за которое выставляет счета, а принимать платежи за отходы, вывезенные по факту отказывается. По словам представителей ТСЖ, регоператор отказывается и от раздельного сбора мусора, который сами представители управляющих организаций готовы организовать возле своих домов.
Руководители управляющих организаций отмечают, что в офисе регионального оператора с ними встречаться отказываются.
Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив заверил, что в ближайшие дни обсудит сложившую ситуацию с губернатором области Андреем Травниковым, министром ЖКХ и энергетики Денисом Архиповым и с руководителем ООО «Экология-Новосибирск» Ларисой Анисимовой.
Напомним, что 25 июля 2018 года между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Компании был присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Новосибирской области в ходе проверки исполнения управляющими организациями и региональным оператором по обращению с ТКО законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу, выявили 26 нарушений законодательства, прокуроры внесли 23 представления и возбудили одно дело об административном правонарушении, 123 гражданам пересчитали незаконно начисленную плату за вывоз ТКО. Общая сумма перерасчёта составила почти 17 тысяч рублей.
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