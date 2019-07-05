Москва, , 08:55 — REGNUM

Более половины жителей России (54%) при дальнейшем росте цен на бензин планируют сократить поездки на автомобиле и намерены сделать запас топлива. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».

Заправка бензином Иван Шилов © ИА REGNUM

6% опрошенных заявили, что будут меньше пользоваться автомобилем, а может быть, откажутся полностью от поездок. При это 40% не готовы отказаться от машины и будут ездить, как и раньше.

В ходе опроса выяснилось, что 85% автолюбителей покупают бензин не реже, чем раз в неделю. При этом 52% граждан за одну заправку платят от 500 до 1.тыс. рублей, более 25% — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Опрос проведён в июне 2018 года среди автолюбителей. В исследовании приняли участие владельцы автомобилей старше 18 лет из всех регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (54%) полагают, что для сдерживания цен на топливо внутри страны нужно ввести квотирование, ограничивающее продажу нефти и нефтепродуктов на экспорт.

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