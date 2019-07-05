Багдад, 5 июля 2019, 08:49 — REGNUM
Министерство нефти Ирака подписало меморандум о взаимопонимании с коллегами из Омана, что позволит наладить сотрудничество между странами в нефтегазовой отрасли, об этом 5 июля сообщает Kurdistan24.
Отмечается, что сотрудничество между двумя государствами не будет ограничиваться лишь торговлей, оно будет также включать обмен научными и технологическими исследованиями в указанной отрасли.
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