Москва, , 08:36 — REGNUM

Для женщин в России откроют более 300 «неженских» профессий, прежде им недоступных, решил Минтруд РФ. Так, представительницы прекрасного пола смогут работать дальнобойщиками, трудиться в палубной команде судна, управлять электропоездами и т. д. Новость, конечно, позитивная, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Хотя конечно где-то вынужденная, безработица в России низкая, в некоторых секторах дефицит кадров. Капиталистическая экономика — это в том числе равные возможности на рынке труда. При этом в России, как и в большинстве других стран, сохраняется дисконт в зарплатах для женщин, он оценивается в 30%.

С другой стороны, в России в полном соответствии с азиатской традицией в ресторациях, даже если это деловая встреча или просто дружеские посиделки в кругу коллег, всегда и везде платят мужчины. В России поступить по-другому для мужчины означает себя не уважать», — пояснил эксперт.

Плюс многие женщины предпочитают, если так можно сказать, свободную жизнь, не связывая себя официально зарегистрированной работой — няни, репетиторы, серый сектор недвижимости, даже спекуляции на Московской бирже, ведь если повезет за год можно удвоить или даже утроить капитал.

«Есть еще такой момент, за любым мужским успехом почти всегда стояла женщина, которая отдавала мужчине свою энергию, создавала особую атмосферу куража и комфорта. Ситуации, конечно, бывают разные, но обычно это редко связано с официальным рабочим днем.

Вряд ли будет справедливым требовать от женщины моральной и сексуальной поддержки после проведенного ею на работе полноценного трудового дня. Так что, видимо лучшая модель для жизни: папа — умный, а мама — красивая», — высказал свое мнение Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России женщины смогут работать водителями большегрузных машин, слесарями по ремонту автомобилей, а также служить на корабле. Такую возможность женщинам в России может дать Минтруд, разработавший новый перечень «неженских профессий».

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