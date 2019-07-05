Москва, , 08:35 — REGNUM

В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.

«Прирост будет незначительным, но заметным. Если мы расширяем защиту до 2 млн рублей, то прирост полиса составит примерно 15%», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что выплаты в размере 2 млн являются справедливыми и соответствуют размеру компенсации, которая существует в других видах страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, следующий этап реформы ОСАГО, в рамках которого увеличится лимит выплат, запланировано с января 2020 года.

Напомним, в январе 2019 года средняя выплата по ОСАГО в России увеличилась на 5,2% в годовом выражении и составила 65 460 рублей. При этом, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя цена полиса ОСАГО для всех транспортных средств снизилась на 2,3% по сравнению с январем 2018 года и составила 5 688 рублей.

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