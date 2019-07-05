Пермь, , 08:10 — REGNUM

В Пермском крае согласно региональной программе в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) к 2024 году 68,4% жителей региона будут собирать мусор раздельно, а к 2028-му — все 100% населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве ЖКХ. Губернатор Максим Решетников заявил, что надо перестраивать экономику, а дальше — переходить к раздельному сбору, к нормальной сортировке, к новым проектам полигонов.

Регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) заключил ряд соглашений с частными компаниями, которые занимаются раздельным сбором мусора, для централизации их деятельности. Сейчас в Пермском крае сбором и утилизацией раздельных фракций отходов, таких как пластик, стекло, бумага, резина, бытовая техника, занимаются частные организации.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение с ТКО стало полноценной коммунальной услугой. Полученные от населения средства имеют целевое назначение, то есть направляются именно на вывоз мусора и повышение качества услуги.

Стоит отметить, мусорная реформа вызвала протесты в России, не остался в стороне от протестных акций и Пермский край. Возмущение населения, проверки контрольно-надзорных органов привели к тому, что нормативы и тарифы в сфере обращения ТКО были скорректированы — их уменьшили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье повторно снижают тариф на вывоз мусора