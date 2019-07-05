Вашингтон, , 07:53 — REGNUM

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor увеличилась объем продаж в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Эмблема KIA (cc) Ihm Min-hyauk

Согласно данным Hyundai Motor America, в июне 2019 года южнокорейская компания продала на территории США 64 тыс. автомобилей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что продажи компании растут на протяжении 11 месяцев подряд.

Кроме того, ежемесячно все больше американцев отдают предпочтение спортивным внедорожникам. Ежемесячно продажи внедорожников увеличиваются на 10%.

Известно, что продажи автомобилей модели Kona увеличились на 50%, модели Santa Fe — на 36%.

По оценкам СМИ, в первой половине 2019 года продажи автомобилей моделей Genesis в США превысили показатель в 10 тыс. единиц, что на 37,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Kia Motors America, в июне продажи компании выросли на 0,4%. Так, в первом полугодии 2019 года продажи автомобилей моделей Soul и Optima увеличились на 11,6%и 7,7% соответственно.

В первом половине года продажи компании увеличились на 3,8%.